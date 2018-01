Haddad lança consulta para corredor de ônibus A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) lançou ontem consulta pública para a criação de 123,2 km de corredores de ônibus em São Paulo. Entre os endereços que vão receber as vias exclusivas estão as Avenidas 23 de Maio, Engenheiro Luís Carlos Berrini e Bandeirantes, na zona sul, e Celso Garcia, na zona leste. A licitação deve sair neste ano e as obras começarão em 2014. São Paulo tem hoje 130 km de corredores e 29 terminais. A meta da Prefeitura é fazer 150 km de corredores e 13 terminais até o fim de 2016.