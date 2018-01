Haddad inaugura ponto de internet gratuita no Campo Limpo

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) inaugurou na manhã desta quarta-feira, 11, um ponto de internet gratuita na Praça João Tadeu Priolli, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Com o novo local, sobe para dez a quantidade de endereços em São Paulo com acesso grátis. Segundo Haddad, até o final de junho a cidade terá um total de 24 pontos. A previsão da Prefeitura é de que a cidade tenha os 120 pontos de internet até o final do ano, espalhados nos 96 distritos da capital em todas as 32 subprefeituras.

Ele garantiu que a internet irá chegar também em bairros mais isolados da cidade, como Parelheiros, no extremo sul da cidade. "Alguns pontos da cidade, isolados, dependem de instalação de fibra ótica", afirmou Haddad. O prefeito espera que a população que utilizar o serviço leve outras pessoas para os locais públicos onde há internet gratuita. Com isso, segundo ele, o próprio paulistano irá zelar pelo serviço. O prefeito também disse que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) irá monitorar os locais onde há internet para que os equipamentos que possibilitam a conexão (antenas e fios de fibra ótica) não sejam roubados. "A guarda pode sempre ser realocada caso haja necessidade. O ideal é que a própria população garanta um ambiente mais seguro", disse Haddad.

"No começo do programa pensamos em fazer em alguns pontos de maior fluxo. Depois o prefeito quis ampliar e levar para todos os distritos. No centro haverá um pouco mais porque passam diariamente cerca de 2,3 milhões de pessoas", afirmou Simão Pedro, secretário municipal de Serviços. Ainda de acordo com ele, as empresas contratadas pela Prefeitura para instalar os pontos de internet serão responsáveis pela manutenção dos equipamentos. Por contrato, os endereços podem ficar até 28 horas sem conexão ao longo de 30 dias.

Além da praça do Campo Limpo, outras nove praças contam com a internet livre: Páteo do Colégio, Mercado Municipal, Praça Dilva Gomes Martins, Largo do Japonês, Praça Benedito Calixto, Largo de Moema, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, Parque do Nabuco e Praça Floriano Peixoto. Para se conectar à internet gratuita, o paulistano deve clicar na rede Wi-Fi Livre SP e efetuar a autenticação.