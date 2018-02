Haddad exonera chefe de gabinete da Segurança Urbana em menos de 10 dias

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), exonerou nesta quinta-feira, 16, o chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Urbana, Eduardo Anastasi. Ele ficou menos de 10 dias no cargo - havia sido nomeado no dia 7 de abril. A decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial do Município.

O prefeito ficou irritado com a nomeação de Anastasi, que já foi chefe de gabinete do então deputado estadual Coronel Ubiratan (PTB), um dos responsáveis pelo massacre do Carandiru. O Estado apurou que a nomeação de Anastasi foi considerada "inadequada" e "incompatível" com o perfil da gestão Haddad em São Paulo.

Anastasi havia sido colocado no cargo a pedido do PMDB, junto do atual secretário da pasta, Ítalo Miranda Júnior. O cargo, até o momento, não foi reocupado.