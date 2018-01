Haddad: ex-secretário de finanças Mauro Ricardo será chamado para prestar depoimento

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), defendeu Antonio Donato durante entrevista coletiva para anunciar o afastamento do secretário municipal de Governo, que vai ser investigado em uma sindicância. Durante o evento, também foi anunciado que o ex-secretário de Finanças, Mauro Ricardo, será chamado para prestar depoimento à Controladoria Geral do Município.

De acordo com ele, Donato tomou a decisão sozinho. "O secretário Antonio Donato me pediu licença pra se afastar do governo e voltar para a Câmara para num ambiente mais propício exercer sua defesa", disse. "Desde o primeiro dia de governo o secretário Donato se comportou de maneira irretocável no que diz respeito a todos assuntos de governo, em especial esse (a investigação)", acrescentou.

Questionado sobre o prejuízo político, Haddad minimizou o estrago. "Eu olho para os ganhos éticos e morais que a cidade vai ter. Não posso impedir o curso das investigações em funções de outros episódios que podem afetar a vida política da cidade", disse.

Donato já prestou depoimento à Controladoria Geral do Município. Agora, será a vez do secretário de Finanças da gestão de Gilberto Kassab (PSD), Mauro Ricardo. A nota emitida pela Prefeitura afirma que Ricardo foi chamado para "prestar esclarecimentos no âmbito da Operação Necator sobre seu grau de conhecimento da atuação do grupo e a relação que ele mantinha com praticamente toda a estrutura de seu gabinete envolvida".