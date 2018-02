Haddad estuda pagar bônus a servidores municipais para agilizar serviços

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) estuda pagar uma espécie de bônus a servidores municipais ligados à abertura de empresas por "agilidade no serviço". De acordo com a Haddad, a ideia seria "incorporar uma parcela variável do salário em função da agilidade dos procedimentos". A declaração foi dada nesta segunda-feira, 14, durante evento na Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio).

O presidente da SP Negócios - empresa municipal criada para fomentar negócios na cidade -, Wilson Poit, disse que a meritocracia "é bem difícil" por causa de aspectos legais. "Enquanto ela não vem", afirmou, "estamos gastando a sola do sapato visitando todos os órgãos, responsáveis pela abertura de empresas" defendeu.

A SP Negócios deve abrir um site para agilizar a abertura de empresas na cidade. O desejo da Prefeitura é reduzir para 90 dias o tempo de obtenção do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Atualmente esse tempo é de 2 anos. Também há a proposta de que o prazo para abertura de empresas diminua, passando de 107 dias para 5 dias.