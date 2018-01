Haddad estuda financiar obras com crédito de bancos internacionais

SÃO PAULO -O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta quinta-feira, 12, que estuda financiar, com auxílio de bancos internacionais, obras na capital que estão dependendo de repasses do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

A afirmação foi feita por Haddad depois do anúncio de que a Prefeitura obteve grau de investimento - uma espécie de selo de bom pagador - com a agência de risco Fitch. De acordo com ele, há duas áreas prioritárias que, com o atraso das verbas federais, poderiam ser financiadas com o crédito dos bancos: habitação e drenagem.

Já a área de mobilidade urbana, segundo o prefeito, tem recebido recursos do governo federal, embora estejam "aquém" do esperado.

Segundo o prefeito, com a obtenção do selo, será possível obter crédito mais barato e de longo prazo. A medida, no entanto, é apenas uma expectativa, já que a prefeitura ainda espera receber verba do governo federal para levar as obras adiante. Questionado, Haddad não confirmou se haverá um "prazo limite" para que utilize o crédito privado nas obras.