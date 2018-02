Haddad elogia Kassab e fala em 'convergências' com prefeito

Atualizada às 13h18

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Ao discursar durante a cerimônia de diplomação do prefeito e dos vereadores da capital paulista na Sala São Paulo, nesta quarta-feira, 19, o prefeito eleito Fernando Haddad (PT) elogiou Gilberto Kassab (PSD) e falou em "convergências" com o atual responsável pela cidade.

Haddad lembrou que foi eleito com a bandeira de que tudo iria mudar em São Paulo, com ataques à atual gestão, mas agradeceu a colaboração de Kassab na saída do governo."Quero aqui dar meu testemunho sobre o espírito republicano que o prefeito kassab vem tendo durante a transição, nos fornecendo 100% de todos os dados de projetos, obras. Kassab tem se mostrado um homem comprometido com o futuro da cidade. Na democracia, o período de eleições é para discutir as divergências. Passadas as eleições, se discutem as convergências".

Questionado pela reportagem no final do discurso sobre a mudança de tom em relação às eleições, Haddad disse: "Não tem porque ter um governo de descontinuidade".