Haddad diz que vai usar a Copa do Mundo de 2014 para estimular o esporte em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, prometeu realizar em 2014 os maiores Jogos da Cidade da história. Em evento no Estádio do Pacaembu da abertura da 11ª edição dos jogos na manhã desta quarta-feira, dia 1° de maio, o prefeito disse que vai aproveitar a Copa do Mundo na Brasil para estimular o esporte em São Paulo.

“Eu desafiei o Celso Jatene (secretário municipal de Esportes) a, em 2014, fazer o maior dos Jogos da Cidade desde o seu início. Porque nós vamos ter o ano da Copa e ele pode ser o catalisador de um grande evento aqui na cidade de São Paulo”, afirmou, acrescentando que seria o maior em número de inscrições e de jogos. “Temos que promover cada vez mais o esporte na nossa cidade, aproveitando os dois eventos importantes que vão acontecer em 2014 e 2016 (Olimpíadas no Rio).”

O prefeito ainda disse que, com a inauguração das novas arenas do Plameiras (Nova Arena) e do Corinthians (Itaquerão), é preciso dar um novo uso ao Pacaembu. “Se o Pacaembu não for repensado, o nosso risco é que ele degrade.” Segundo Haddad, o secretário de Esportes está elaborando diretrizes para lançar um projeto com novas atribuições ao estádio.

Jogos da cidade

Maior evento de esporte amador do Brasil, os Jogos da Cidade entram na sua 11ª edição nesta quarta-feira. De acordo com o secretário municipal de Esportes, Celso Jatene, quase 30 mil atletas, divididos em 2 mil equipes, vão disputar campeonatos nas modalidades de futebol, basquete, vôlei, handebol e futsal. Os atletas representam as 31 subprefeituras de São Paulo.