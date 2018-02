Haddad diz que quer aumentar proporção de lixo reciclado para 10%

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou na quarta-feira, 9, que quer aumentar a proporção de lixo reciclado em São Paulo para 10%. Atualmente, a média de lixo que chega às centrais de triagem é de 1,2%. O bairro que mais recicla na cidade, a Vila Mariana, na zona sul, chega a 4,95%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Oito anos atrás, a administração de São Paulo diferiu, adiou o investimento em coleta seletiva. Vamos retomar os investimentos para antecipar aquilo que já deveria ter sido feito", disse Haddad.

A coleta seletiva na capital vem sofrendo atrasos desde de dezembro, segundo concessionárias que realizam o serviço na cidade. As centrais de triagem, que recebem o material, estão lotadas e algumas delas ainda pararam para a folga de fim de ano.

As afirmações do prefeito foram feitas em encontro com o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (PT), no segundo campus da Universidade Federal do ABC (UFABC). Um dos principais assuntos do encontro foi o pedido pelo prefeito de São Bernardo para que a capital ceda um terreno ao governo do Estado, para a construção do Piscinão Jaboticabal. "O Marinho pediu para a gente retornar isso que está parado", diz.