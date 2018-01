Haddad diz que quadrilha do ISS pode ter fraudado também IPTU

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta sexta-feira, 8, que a quadrilha que fraudou o Imposto Sobre Serviços (ISS) também é investigada por irregularidades no Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Questionado sobre gravações nas quais aparece o nome do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), ele disse que é preciso ver a questão com cautela.

"Há outros tipos de irregularidade sendo investigadas. Estamos investigando possíveis fraudes no IPTU. Há denúncias de mudança cadastral do IPTU para que a pessoa pague menos. Há denúncias sobre dívida ativa para beneficiar devedores. Enfim, é sistêmico. Estamos abrindo várias frentes de investigação. Infelizmente, muito trabalho para pouca gente, mas tem que ser feito", disse o prefeito.

Sobre o ex-prefeito Kassab, Haddad afirmou que não pode comentar a relação dele com a investigação e que o inquérito está em boas mãos.

O Estado noticiou nesta sexta-feira que 652 imóveis estão sob suspeita de fraude. "Essa lista foi elaborada pela Secretaria de Finanças para verificar quais empreendimentos foram fiscalizados pelos acusados", afirmou ele. "Já soltamos uma portaria com o cronograma de reapresentação dos documentos pelas empresas."