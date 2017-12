Haddad diz que pode recorrer de decisão que mantém a Feira da Madrugada aberta

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad afirmou nesta segunda-feira, 13, que a Prefeitura vai acatar a recomendação do Corpo de Bombeiros de fechar a Feira da Madrugada para obras emergenciais de segurança. "Não podemos conviver com situação de insegurança tanto para os comerciantes quanto para os frequentadores da feira", afirmou. Nessa sábado, 11, a corporação fez uma vistoria no local e encontrou irregularidades.

Será com base nessa vistoria que a Prefeitura pretende mudar o entendimento da Justiça Federal e obter a cassação da liminar que mantém a feira aberta. "Vamos sensibilizar o Judiciário para ter esse mesmo princípio de que os bombeiros é que dão a última palavra. Vamos seguir estritamente a recomendação dos bombeiros e, se precisar recorrer, vamos recorrer", afirmou.

Haddad disse que já pediu reconsideração da decisão na Justiça, mas o juiz negou o pedido. "Nós queremos apoiar o comércio, não há dúvida. A feira interessa a São Paulo. Mas segurança vem em primeiro lugar."