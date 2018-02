Haddad diz que grupo resiste 'com violência' em deixar Cracolândia

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), voltou a comentar a situação da região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Ele afirmou nesta segunda-feira, 24, que um grupo resiste "com violência" em deixar uma praça localizada entre a Rua Helvetia e a Alameda Cleveland.

"Há um grupo na região da Cracolândia que tenta impor a sua vontade. O que não vamos deixar acontecer. Queremos levar adiante a recuperação daquele espaço da cidade", afirmou o prefeito.

O plano da prefeitura é reformar o espaço, em parceria com o governo estadual.

Uma reunião com representantes da gestão Alckmin (PSDB) deve ser marcada em breve para definir estratégias de retirada dos dependentes químicos da região.

"A situação de hoje é muito melhor do que historicamente esteve, mas nós precisamos repactuar aquilo, porque há uma minoria resistindo em fazer nosso programa avançar", disse Haddad.

Twitter. Na semana passada, Haddad criticou no Twitter a falta de policiamento no centro da capital paulista. No seu perfil, o prefeito disse que enquanto o Estado cobra que o governo federal fiscalize as fronteiras do País para conter o tráfico de drogas, os policias "não controlam um quarteirão da Luz", reclamou.