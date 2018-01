Haddad diz que atendeu a pedido do comércio sobre IPTU

O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou nesta sexta-feira, 19, que enviou o projeto para Câmara Municipal com a proposta de redução do teto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a pedido de comerciantes.

Ele disse que, após a decisão do Tribunal de Justiça autorizando o aumento de até 35%, houve “uma demanda muito forte para reabrir o diálogo”. “Fomos procurados por setores do comércio, preocupados com a questão do IPTU.” Haddad, porém, reajustou o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos (ITBI). “São dois impostos sobre propriedade. A vantagem do ITBI é que não há aquele descompasso entre patrimônio e renda que há no IPTU, quando a valorização do imóvel pode ter sido muito além do aumento da renda do proprietário.”