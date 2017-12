Haddad diz não querer novos Itains-Bibis

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou nesta manhã, 20, que espera ver o novo Plano Diretor da cidade aprovado dentro de 60 dias. Ao defender o projeto, Haddad disse que os bairros devem ser preservados porque ninguém aguenta mais bairros como o Itaim-Bibi, com ruas estreitas e prédios de 25 andares. "Não queremos novos Itaim-Bibi. As pessoas não conseguem nem sair de suas garagens."O prefeito participa nesta manhã da primeira reunião do Conselho da Cidade, no centro.

Pelo projeto, novos edifícios no meio dos bairros poderão ter 8 andares no máximo, além do térreo. Já prédios previstos nos chamados eixos de transporte, onde estão corredores de ônibus e estações de metrô, a verticalização será liberada e incentivada.

"Sabemos o quanto é difícil aprovar um plano diretor, mas esse não é plano que contém só uma carta de intenções, mas instrumentos para aplicá-lo", defendeu Haddad.

O texto final do projeto de lei será apresentado aos vereadores na próxima quarta, dia 26.