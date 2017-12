Haddad deve rever renda para moradia A Prefeitura sinalizou que vai atender a uma das principais demandas dos movimentos de moradia. Trata-se da revisão das faixas de renda usadas para participação em programas habitacionais. A proposta prevê uma subdivisão no critério que define o que é Habitação de Interesse Social (HIS), hoje destinada a quem ganha até seis salários mínimos. A gestão Haddad planeja que a HIS seja para dois grupos: quem tem renda familiar de zero a três salários mínimos e também de quatro a seis. A medida é considerada urgente para incluir nos programas as famílias mais pobres. / A.F.