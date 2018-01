Haddad defende revisão das linhas de ônibus O prefeito Fernando Haddad (PT) disse nesse domingo, 27, em Paraisópolis (zona sul), que as recentes mudanças nas linhas de ônibus da cidade - cancelamento e divisão de linhas que têm provocado reclamações - serão benéficas para a cidade "no médio e longo prazo". A ideia, afirmou, é que haja uma 'troncalização' das linhas, reorganizando o sistema, para haver maior velocidade e conforto. "A ideia não é sair de um ônibus básico e entrar em outro, mas sim em um biarticulado, com todo o conforto". A mudança, disse ele, permitirá aumentar o total de passageiros transportados.