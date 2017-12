Haddad decreta feriado no dia 12 de junho O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, publicou ontem no Diário Oficial o decreto de feriado em São Paulo no dia 12 de junho, abertura da Copa do Mundo. Quando recebeu autorização da Câmara Municipal, em meados de maio, o prefeito disse que é uma medida "necessária para atender a exigências de circulação e segurança e para evitar a concentração de pessoas que retornam do trabalho e das que se dirigem ou voltam dos eventos".