Haddad cria Parque dos Búfalos em margem da Represa Billings

SÃO PAULO - Para dar fim ao impasse em uma área verde e com 19 nascentes às margens da Represa Billings, na zona sul de São Paulo, a Prefeitura criou, nesta quinta-feira, 19, o Parque dos Búfalos. O decreto assinado pelo prefeito Fernando Haddad (PT) foi publicado no Diário Oficial da Cidade e transforma uma área de 530 mil metros quadrados em espaço de lazer. Segundo o texto, o terreno será de responsabilidade da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

O espaço fica no distrito de Cidade Ademar. Além da mata auxiliar do reservatório, o local também serve para preservar a Mata Atlântica. Os movimentos de preservação pressionavam Haddad pela criação do parque. Mas, segundo Aurélio Prates, o terreno já está sendo “comprometido” por obras. “Já estão construindo torres do Minha Casa Minha Vida às margens das nascentes e derrubaram mais de mil árvores”, afirmou.

De acordo com ele, em reuniões e audiências com o poder municipal, em nenhum momento a Prefeitura destacou haver dotação orçamentária para construir o novo parque, cercar e instalar equipamentos para preservar a fauna da região. “Dentro da secretaria (do Verde), não há qualquer projeto de parque. Ou seja, no papel ele não existe”, explicou.

“Estávamos pressionando em audiências públicas. Chegamos a acusar o Haddad de omitir a verdade porque não havia dotação orçamentária para construir o parque. Dentro da secretaria, não há qualquer projeto de parque. Ou seja, no papel ele não existe.”