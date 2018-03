Haddad convida o Movimento Passe Livre para reunião

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo informou que fará uma reunião extraordinária na terça-feira, 18, para discutir a questão do transporte público na capital paulista. Representantes do Movimentos Passe Livre (MPL), organizador dos últimos quatro grandes protestos pela redução da tarifa de ônibus na cidade, foram chamados à mesa, que terá como interlocutores membros do Conselho da Cidade - órgão consultivo da sociedade civil criado no dia 26 de março.

O MPL informou que está analisando a proposta e que é a primeira vez que é convidado pelo prefeito Fernando Haddad (PT) para conversar. A administração municipal, por sua vez, afirma que já foram feitos outros convites, que teriam sido recusados pelo movimento. Uma nova manifestação, a quinta encabeçada pelo Passe Livre, está marcada para a segunda-feira, 17, às 17h, no Largo do Arouche, no centro.

No encontro, segundo nota da Prefeitura divulgada nesta sexta-feira, 14, serão apresentadas aos conselheiros propostas sobre a transporte na capital, bem como a composição do preço da passagem de ônibus. Também será mostrada a evolução dos subsídios dados pela Prefeitura ao longo dos anos no transporte público.

Entenda. O rejuste da passagem de ônibus na capital, no dia 2 de junho, desencadeou quatro grandes atos na cidade desde quinta-feira passada, 6. Liderados pelo Passe Livre, os manfestantes pedem que a tarifa, hoje em R$ 3,20, volte para um patamar menor ou igual ao anterior, de R$ 3,00.