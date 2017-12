Haddad cede a movimentos de habitação Após pressão de movimentos que reivindicam o financiamento de 20 mil unidades em São Paulo por meio do Minha Casa Minha Vida, a gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) vai permitir que entidades organizadas de sem-teto indiquem quem precisa de atendimento no programa do governo federal. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da Cidade.