Haddad assume com R$ 4,5 bi no caixa O orçamento municipal terá "bônus" de R$ 4,5 bilhões no ano que vem. O prefeito Gilberto Kassab informou que essa é a quantia que deixará a Fernando Haddad (PT) no caixa da Prefeitura. O valor representa cerca de 12% da receita atual e seria suficiente para cumprir boa parte das metas não realizadas.