Haddad apresenta PPP bilionária para trocar lâmpadas

A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) apresenta hoje uma proposta inédita de parceria com a iniciativa privada para a troca de todos os 580 mil pontos de luz da cidade por luminárias de LED. A substituição, única no mundo nesta escala, eliminará as lâmpadas amarelas das ruas e tornará a iluminação de São Paulo inteiramente branca. O investimento inicial será de R$ 1,8 bilhão.

O modelo final da Parceria Público-Privada (PPP) será explicado por Haddad em reunião do Conselho da Cidade. Parte das condições estipuladas na licitação foi colhida com algumas das gigantes do mercado - a holandesa Philips, a americana General Eletric (GE) e a alemã Osram, por exemplo, responderam ao chamamento público da Prefeitura para colher sugestões.

Onze consórcios apresentaram suas ideias de modernização do parque elétrico da capital. As melhores foram incorporadas no edital, que visa a escolher um concessionário para administrar todo o sistema pelos próximos 20 anos. Entre as mudanças previstas está a criação de tipos de iluminação específicos para ruas comerciais, calçadões, travessias de pedestres, vielas estreitas de favelas e prédios públicos, além de vias de bairros com altos índices de criminalidade.

A lista de sugestões recebida pela Prefeitura inclui ainda a implementação do uso de luz solar em alguns projetos especiais, como na iluminação de parques municipais e pontos de ônibus. A partir desse sistema de geração de energia, com placas de luz solar, o Município poderia até oferecer aos usuários do transporte público a possibilidade de recarregar a bateria do celular enquanto esperam.

Além de proporcionar todas as inovações, a PPP ainda representará uma economia no gasto com energia elétrica, a longo prazo. Segundo o secretário de Serviços, Simão Pedro, o gasto anual de R$ 97 milhões com o consumo será reduzido pela metade após a troca das lâmpadas, prevista para ocorrer em cinco anos, a partir da assinatura dos contratos. “Uma lâmpada de LED dura em média 12 anos, ante os quatro anos da lâmpada de vapor de mercúrio”, disse.

Considerada a mais eficiente e econômica disponível no mercado hoje, a lâmpada de LED já pode ser vista em alguns pontos da cidade, como na Avenida 23 de Maio e no entorno da Arena Corinthians. “Para as pessoas conhecerem melhor como ficará (o projeto), vamos começar (a troca) pelas vias principais e pela região central da cidade. Na segunda-feira, será a vez da Marginal do Pinheiros”, afirmou o secretário.

A expectativa da Prefeitura é lançar o edital em dez dias e abrir os envelopes com as propostas até o fim de dezembro.

Call center. Se for mesmo viabilizada, a PPP da iluminação não apenas substituirá as lâmpadas atuais, mas permitirá a criação de um sistema de call center inteligente, com capacidade para detectar problemas técnicos sem que a população tenha de reclamar por telefone.

Entre as exigências que serão feitas pela Prefeitura no edital está a criação de uma rede de controle capaz de detectar lâmpadas queimadas ou com falhas técnicas em tempo real. Hoje, para ser feita a troca de lâmpada, o cidadão precisa ligar para o serviço 0800 do Departamento de Iluminação, o Ilume.

A secretaria ainda avalia a viabilidade da instalação de câmeras de monitoramento perto das luminárias de LED.

Mas, mesmo que nem todas as ideias sejam colocadas em prática, o engenheiro elétrico Reinaldo Lopes, do Centro Universitário da FEI, já afirma que apenas a troca da luz amarela por luz branca, já fará uma enorme diferença para a capital.

“A lâmpada de vapor de sódio, que emite luz amarela, deixa o ambiente deprimido, além de não permitir a distinção de cores e de formas à noite. Já a lâmpada de LED torna tudo mais nítido, mais claro. A troca dará bem-estar às pessoas, que se sentirão mais seguras para andar pela cidade”, disse.

Lopes ressalta ainda que a tecnologia possibilita uma maior variedade de modelos de luminárias, com alcance e direcionamento variados. Além disso, cada ponto que ganhar LED terá parte da fiação enterrada.