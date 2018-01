Haddad apresenta brecha para manter Uber em SP

SÃO PAULO - Minutos antes do início da votação na Câmara do projeto de lei que proíbe o serviço do aplicativo Uber em São Paulo, uma emenda apresentada pelo Executivo prevê a abertura de uma brecha para que, futuramente, a Prefeitura faça estudos para regulamentar o transporte individual de passageiros por meio de novas tecnologias.

O líder do governo, vereador Arselino Tatto (PT), disse contar com 30 votos para aprovar a emenda. É preciso 28. O texto ainda prevê que sejam feitas formas de avaliar a qualidade do serviço prestado pelos taxistas.

"O Uber já é proibido e vai continuar, até a Prefeitura fazer estudos sérios sobre o assunto". Outros vereadores também estão apresentando projetos substitutivos, que ainda serão analisados nesta quarta-feira, 9.