Haddad apresenta a Maggi projeto que transfere Ceagesp para a zona norte

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), apresentou nesta terça-feira, 13, ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o projeto de transferência da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) da Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista, para Perus, no norte, próximo ao Rodoanel.

Em nota, o Ministério diz que, para viabilizar o projeto, Haddad alterou as regras de uso e de ocupação da área atual do entreposto. "Com essa mudança, disse Haddad a Blairo Maggi, o terreno onde funciona a Ceagesp, pertencente à União, poderá render cerca de R$ 3 bilhões aos cofres públicos, caso seja vendido", destaca na nota.

Ainda de acordo com o comunicado, toda a infraestrutura será bancada pelos empreendedores, sem recursos públicos. “A cidade toda vai ganhar do ponto de vista urbanístico”, reforçou Haddad. O decreto da Prefeitura de São Paulo com as diretrizes de implementação do novo entreposto deverá ser publicado antes do Natal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blairo Maggi destacou o alinhamento político para se fazer a mudança. Ele disse já ter conversado com o presidente Michel Temer, que teria se manifestado favorável ao projeto, assim como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e que deve entrar em contato com o prefeito eleito João Dória nos próximos dias.

“Acho que será muito bom para a cidade de São Paulo e deve atrair investimentos na ordem de R$ 15 bilhões”, disse Blairo Maggi. O ministro ressaltou, no entanto, que as mudanças devem ser feitas no seu devido tempo, com os investimentos e as negociações que necessitam ser feitas.