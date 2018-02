Haddad afirma que Prefeitura vai publicar contas das autarquias

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad afirmou nesta terça-feira, 11, que a Prefeitura vai passar a publicar todas as contas relacionadas às autarquias municipais. A partir de 2015, será possível consultar no portal da transparência informações completas dos orçamentos de empresas como CET, Prodan e SPTrans.

"Isso não é um gesto contra quem quer que seja, mas a favor da cidadania. Agora em 2015, todas as contas das estatais municipais, os seus orçamentos e os salários dos servidores vão ser tratados como se fosse uma repartição pública. É para o cidadão saber como é que está sendo usado o seu dinheiro", disse.

De acordo com Haddad, todo o trabalho está sendo viabilizado pela Controladoria Geral do Município, que está adotando as melhores práticas de governança, para resgatar a política para a cidadania. "Nós não podemos abdicar da política e a única maneira de resgatá-la é numa parceria com o cidadão".