Haddad acaba com ronda de subprefeito A tarefa de percorrer 5 km diários, designada aos 31 subprefeitos pelo ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), foi abolida por portaria do secretário das Subprefeituras, Chico Macena. Até o fim do ano passado, subprefeitos tinham de fazer relatórios semanais sobre problemas de sua região. Para a nova gestão, não há necessidade de regulamentar a vistoria porque isso já faz parte da atribuições do subprefeito.