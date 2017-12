Hackers atacaram site do Enem; procura foi recorde O sistema do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sofreu dois ataques de hackers. Os episódios foram confirmados ontem pelo ministro da Educação, Aloizio Mercadante. O Enem alcançou recorde de procura neste ano, com 7.834.024 inscrições, encerradas anteontem.