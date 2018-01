Hacker pede US$ 500 mil e emprego a banco e é preso Considerado um dos principais invasores de rede de dados do Brasil, o hacker João Sperandio Neto, de 24 anos, foi preso por extorsão após pedir US$ 500 mil a um banco de investimentos de São Paulo para evitar o roubo de US$ 2 milhões. Neto, que já havia sido indiciado por crime semelhante no Rio Grande do Sul, foi preso em flagrante no dia 4.