Hacker invade site para protestar contra tarifa Um hacker invadiu e postou um protesto contra o preço da tarifa de ônibus no site da empresa de transportes de Sorocaba. O site, que ficou fora do ar por 12h, exibia, na terça-feira à tarde, a foto de um jovem com nariz de palhaço e um cartaz com os dizeres: "Lippi, saia do seu carrão, venha andar de busão!", em referência ao prefeito Vitor Lippi (PSDB). Os autores do protesto não foram identificados.