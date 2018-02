Hacker invade e-mail de Kassab

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, divulgou nota na tarde desta quarta-feira, 3, criticando o ato de vandalismo contra seu e-mail pessoal, ocorrido na manhã de hoje.

De acordo com a nota, o prefeito lamenta "que algumas pessoas se utilizem de ações criminosas como essa para se manifestar anonimamente.

Vivemos no Brasil uma democracia saudável, construída com muita determinação por todos os brasileiros e na qual são garantidos espaços para o debate de opiniões e de pensamentos ideológicos. Respeito todas as manifestações feitas de maneira democrática e estou sempre pronto ao diálogo, mas recrimino veementemente ações que menosprezem os direitos dos cidadãos. Essa atitude é, antes de tudo, um grande desrespeito às instituições do país e aos brasileiros".

Ainda segundo a nota, serão tomadas todas as medidas possíveis para identificar o autor desse ataque e responsabilizá-lo de acordo com as leis do País.