27 de novembro de 1910

(Londres) Continuam a circular noticias sobre a revolta dos marinheiros dos vasos de guerra brasileiros. A imprensa habitualmente hostil ao Brasil aproveita-se deste ensejo para fazer referencias desastrosas ao credito do paiz. Dizem que a amnistia e a satisfação dada às imposições dos amotinados despertam commentarios sobre a fraqueza do governo do marechal Hermes da Fonseca.