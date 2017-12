9 de outubro de 1910

(Manaus) O governador do estado, coronel Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, recebeu hontem um telegramma communicando-lhe que, durante a madrugada de hoje, será tentado nesta capital um grande movimento revolucionário promovido pelas forças federaes. O movimento tem por fim afastar violentamente do governo o actual presidente do Estado.