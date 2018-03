5 de setembro de 1910

O banquete que a directoria da Liga Paulista de Foot-ball offereceu hontem á noite no salão do Hotel Majestic, aos amadores inglezes do team dos Corinthians, foi uma bella festa. O salão revestia-se de uma ornamentação simples, mas de apurado gosto, composta exclusivamente de folhagens e de flores, que guarneciam a mesa em forma de T.