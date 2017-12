(Londres) O ''Economist'', em artigo editorial publicado na sua edição de hontem, volve a tratar da revolução que acaba de se produzir no território do Acre, mostrando-se pessimista ante a situação alli reinante. O jornal, commentando o facto, elogia a attitude conciliadora do governo federal, julgando difficil que este conseguisse subjulgar a revolução com o emprego de meios violentos.

