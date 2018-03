Há risco de deslizamentos em 8 regiões da capital

Chove ininterruptamente na capital desde o primeiro dia do ano. Às 13 horas de ontem, o índice pluviométrico deste mês atingiu 108,4 milímetros, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O volume corresponde a 45% do esperado para todo o mês. E a previsão para os próximos dias é de mais pancadas de chuva, sobretudo no período da tarde.

A sequência de dias chuvosos encharcou o solo dos oito distritos. A possibilidade de deslizamentos em encostas é maior nessas regiões. A partir do alerta de atenção, os núcleos de Defesa Civil de cada subprefeitura passam a percorrer as áreas de risco. De segunda até as 18 horas de quarta-feira, foram efetuadas 64 vistorias. Cerca de 20% delas implicaram em interdições com a remoção de moradores. Somente o Butantã concentra 24 favelas com moradias erguidas em pontos de risco. A 1010 é uma delas. "Estamos conscientes de que estamos na área de risco", observou Bezerra, de 37 anos. "Mas vamos fazer o quê?"