Há muito por fazer para o desempenho de nossos estudantes Ainda que os resultados alcançados pelos estudantes brasileiros no Pisa 2012 em Matemática, Leitura e Ciências estejam abaixo da média, eles sugerem melhorias no cenário brasileiro ao longo do tempo nas três áreas de conhecimento, considerada a série histórica. O interessante é que esta melhora tende a ser mais significativa entre alunos que tradicionalmente têm desempenhos mais defasados por causa do status econômico e social.