Há menos reboques, mas os pátios estão lotados Se por um lado as apreensões de motos dispararam em São Paulo, os reboques de carros na cidade se mantiveram praticamente estáveis. No comparativo com 2009, houve, até mesmo, um decréscimo de automóveis levados para os pátios da CET. A quantidade caiu de 20.455 naquele ano para 16.313 em 2011. Em 2010, foram 14.407, revela a empresa.