Há malas que vêm de trem! O Metrô de São Paulo consegue botar quase dez pessoas num mesmo metro quadrado. Provou que cabem nesse espaço do trem 9,8 passageiros, na verdade nove mais um que sempre perde a cabeça no caminho. Sabe lá o que é para um indeciso, por exemplo, viajar com cinco eleitores da Dilma e três do Serra respirando no mesmo quadrado?! O risco de se expor a tiroteio eleitoral é tão preocupante, no caso, quanto a claustrofobia natural da situação.