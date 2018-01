''Há energia positiva em todo lugar'' O ministro dos Transportes, Obras Públicas e Manejo da Água da Holanda, Camiel Eurlings, esteve na semana passada na cidade para a abertura da exposição A Cidade Informal do Século XXI, que reúne projetos de urbanização feitos por arquitetos brasileiros e estrangeiros para favelas paulistanas. Ao lado do ministro das Relações Exteriores holandês, Maxime Verhagen, ele abriu a exposição Anne Frank e se reuniu com o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Em casa. Camiel vem ao País com frequência por ter parentes em Pernambuco. Mas sua primeira visita à capital paulista foi em 2009. "Sinto-me em casa aqui. Há uma energia positiva em todo lugar. Nas favelas, as pessoas não têm quase nada, mas mantêm o otimismo", afirma. "São Paulo está florescendo e tem futuro. É o motor econômico do Brasil."