'Há 20 anos, dizem que vão me tirar daqui' A auxiliar de limpeza Irani Ferreira, de 37 anos, passou mais da metade da vida em uma área de risco. Ela mora com os cinco filhos no Jardim Paraná, Vila Brasilândia, na zona norte. "Em 20 anos que vivo aqui, todos os prefeitos disseram que vamos sair. Só acredito quando estiverem na porta de casa para nos tirar."