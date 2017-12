Há 16 dias sem chuva, qualidade do ar piora em São Paulo

SÃO PAULO - Após 16 dias sem chuva, a cidade de São Paulo viu a qualidade do ar piorar entre esta quinta e sexta-feira. Com índice de umidade do ar abaixo dos 30%, o que já caracteriza estado de atenção, apenas uma das 16 estações de medição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) na cidade teve a qualidade do ar classificada como boa nesta sexta-feira. Quatro ficaram com qualidade ruim e as demais com qualidade moderada.

A pior situação foi registrada na estação da Marginal do Tietê, na altura da Ponte dos Remédios, na zona oeste de São Paulo. A única estação com medição classificada como boa fica na Cidade Universitária, no Butantã, também na zona oeste.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice de umidade de ar mínimo registrado nesta sexta-feira, 4, foi de 27%, às 15h. O recorde negativo do ano foi verificado na terça-feira, quando a umidade chegou a 14% e o Município entrou em estado de alerta.

Segundo a Climatempo, a queda da umidade propicia a concentração de partículas poluentes no ar. Sem chuvas e com menos vento, o material particulado tende a formar as famosas “linhas cinza” de poluição no horizonte. A situação deve permanecer assim pelos próximos dias já que só há previsão de chuva para a noite da próxima segunda-feira.

Umidificar. “Inevitavelmente, é necessário umidificar o ar. A baixa umidade leva à irritação das vias aéreas”, diz o pneumologista José Jardim. “A principal solução é usar um umidificador elétrico. É diferente, no entanto, do vaporizador, que tende a fazer o ar quente subir e cria mofo no teto, o que é prejudicial à respiração.” O médico ainda sugere o método de espalhar bacias com água pela casa e pendurar toalhas molhadas nos ambientes.