Há 10 anos, a revolta das garrafadas O Pato Fu já havia suado um bocado na abertura do segundo dia do Rock in Rio 2001. Escalados para tocar no mesmo dia do aguardado Guns n' Roses, Fernanda Takai e John Ulhoa deram mais peso ao repertório para driblar a hostilidade iminente. O guitarrista chegou a recorrer a um riff de Enter Sandman, do Metallica, para não perder o controle da situação.