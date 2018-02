Gulosos e rentáveis A rede Bob's correu para não deixar a casa cair. Depois de um caótico início de festival, com filas que levavam mais de uma hora, aumentou seu efetivo em 25%. No sábado, a empresa bateu recorde de venda mundial em um festival: foram 68.500 lanches contra 58 mil do McDonald's, no Rock in Rio de 1985.