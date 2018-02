Guitarrista diz que banda já havia usado fogos em mais shows O guitarrista da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava na boate no momento do incêndio, afirmou que um curto-circuito provocou o fogo. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Rodrigo Martins afirmou que a banda já havia usado fogos em outros shows, sem nenhum problema. Ele também disse que estava no palco da Kiss no momento em que o incêndio começou.