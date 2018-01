Guindaste de obra da linha 4 do Metrô tomba sobre imóvel

SÃO PAULO - Um guindaste tombou sobre um imóvel no canteiro de obras de extensão da Linha 4-Amarela do Metrô, na zona sul da cidade. De acordo com a companhia, o acidente ocorreu por volta das 15h40 e não deixou feridos. A empresa afirma que não haverá atraso na ampliação da linha.

Em uma manobra, o guindaste caiu de um posto de serviço que dá acesso aos túneis entre as futuras estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi, na altura do número 4.799 da Avenida Francisco Morato. Havia escritórios no local, mas nenhum funcionário no momento da queda. O operador do equipamento passa bem. A Defesa Civil fez vistoria no local e liberou o canteiro. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.

A construtora Corsán-Corviam, responsável pela construção, não foi localizada pela reportagem. O Metrô informou, por nota, que vai solicitar à empresa que faça uma averiguação sobre o motivo do acidente.