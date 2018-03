Gugu afirma ser vítima de extorsão O apresentador Augusto Liberato, o Gugu, da TV Record, afirma que está sendo chantageado por uma quadrilha que ameaça divulgar informações comprometedoras sobre seu trabalho e sua família. O grupo pede dinheiro para não divulgar os dados, que, segundo os advogados do apresentador, são falsos. Em nota, a assessoria de imprensa do escritório do criminalista Miguel Reale Jr. explicou que já foi pedida a abertura de um inquérito no Ministério Público Estadual contra o grupo.