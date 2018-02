Guerra de traficantes faz PM ocupar Serrinha

A Polícia Militar ocupou ontem o Morro da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio, após violentos tiroteios entre traficantes na madrugada. Há quase um mês, traficantes do Complexo do Alemão, ligados ao Comando Vermelho, tentam tomar os pontos de venda de drogas na favela, dominada pela facção rival Amigos dos Amigos. Ontem, os moradores denunciaram que havia quatro corpos dentro da comunidade, mas policiais não encontraram as vítimas. No mês passado, três traficantes morreram em confrontos entre as facções criminosas.