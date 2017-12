Guarulhos registra três assassinatos na noite de domingo

SÃO PAULO - Três homens foram assassinados a tiros na noite de domingo, 24, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, em locais diversos, segundo informações da Polícia Civil.

Lucinaldo Ferreira da Silva, que não teve a idade divulgada, foi encontrado ferido com vários tiros na cabeça na Rua Jose Moreira Pinto, nº 46, no bairro Ponte Alta, e morreu enquanto recebia atendimento de urgência. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, pelo delegado Danilo Leme.

No bairro Lavras, na Avenida José Brumal, nº 1567, Valtônio Ferreira da Costa Filho também foi encontrado com vários tiros na cabeça e morreu no local. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial.

Outra vítima de assassinato foi Cícero Alves de Oliveira, ferido a tiros no pescoço e no peito na Rua Barro Duro, nº 19, no Jardim Rodolfo. Ele morreu enquanto era socorrido e o crime foi registrado no 4º Distrito Policial da cidade, pelo delegado Jorge Luis Pinheiro Filho.