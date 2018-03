Guarulhos registra 17 ocorrências durante temporal de granizo

A Defesa Civil do município de Guarulhos, na Grande São Paulo, registrou 17 ocorrências durante o temporal que atingiu a cidade no fim da tarde desta terça-feira, 21. Ninguém se feriu. De acordo com o órgão, a chuva destelhou casas, alagou algumas vias, derrubou árvores e provocou o transbordamento de córregos.

Equipes da prefeitura foram enviadas aos locais atingidos e permanecem monitorando todos os pontos críticos. Os bairros mais atingidos foram Vila Rosália, Jardim Tranquilidade, Gopoúva, Vale dos Machados, Picanço, Recreio São Jorge, Vila Augusta, Jardim Flor da Montanha, Santa Mena, Vila Endres e Jardim Santa Maria.

A previsão inicial de chuva em Guarulhos para hoje, segundo fontes meteorológicas, era de 5 milímetros. No entanto, segundo a Defesa Civil, a tempestade de granizo, que teve início por volta das 16 horas e perdurou por cerca de uma hora, foi de 27 milímetros, ou seja, cinco vezes além do previsto.