Guarulhos reduz mortes e melhora índice do Estado

Na Grande São Paulo, Guarulhos, a segunda cidade mais populosa do Estado, registrou as principais quedas nas taxas de criminalidade. Foram 7 ocorrências em maio, o menor número desde que os homicídios passaram a ser publicados mensalmente. Em maio dos dois últimos anos, a cidade havia registrado 17 ocorrências, o que significa queda de 58,8% este ano.

A diminuição dos dez casos da cidade foram importantes para a redução no Estado em maio, que teve apenas 4 ocorrências a menos do que o mesmo período do ano passado.

Os efeitos da trégua entre policiais militares e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e a retomada do policiamento por parte da PM são mais claros em Guarulhos. Desde junho do ano passado, quando o conflito começou a se acirrar, mortes suspeitas começaram a ocorrer naquela cidade.

Em investigação da Polícia Civil, policiais militares são apontados como suspeitos de montar um grupo de extermínio que teria sido responsável por 35 mortes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a trégua entre as partes e a volta do policiamento em condições normais, Guarulhos vem registrando as principais quedas nas taxas de crime violento da Região Metropolitana de São Paulo. A cidade não registrou latrocínios e os roubos caíram 26%.

Cinco meses. Apesar de a tendência da criminalidade ser de queda, São Paulo ainda não conseguiu compensar a elevação das taxas no começo do ano. Como resultado, se for considerar o acumulado dos cinco primeiros meses, seis dos sete principais crimes no Estado registram elevação.

Nos casos dos homicídios dolosos, foram 1.880 ocorrências, total 5,1% acima do que o mesmo período do ano passado. Os casos de latrocínios (173) tiveram aumento de 13,1%.

A única modalidade de crime cujo acumulado dos cinco primeiros meses do ano já registram queda no Estado é o roubo, com redução de 0,3%.